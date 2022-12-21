河南百強企業 海外營收10年增895%
新出爐的《2022河南企業100強發展報告》（簡稱報告）稱，以河南企業百強為代表的大企業，海外營業收入增幅巨大，十年間增長超895%。
中新社報導，19日，由河南省企業聯合會、河南省企業家協會發布的《報告》和2022河南企業100強榜單顯示，2012年豫百強企業實現海外營業收入319.65億元（人民幣，下同），2021年豫百強企業海外營業收入為3153.61億元，十年間增長了895.08%。
《報告》稱，「2022河南企業100強」海外收入大幅增長。2021年，豫百強企業的海外收入為3153.61億元，較上年增加1591.65億元，增幅達101.90%；國際化經營企業盈利水平也顯著提升，收入利潤率為4.37%，高於上年的3.04%。
其中，「2022河南製造業企業100強」國際化經營增長勢頭強勁，海外市場營收成為河南製造業企業營收增長的重要支點。
《報告》統計，2021年，河南省製造業企業共實現海外營業收入2772.71億元，比上年增加1381.84億元，增幅高達99.35%；海外資產總規模達到2293.42億元，比上年增加1051.14億元，增幅高達84.61%。
同日發布的「2022河南企業100強」榜單顯示，萬洲國際有限公司（簡稱萬洲國際）、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司（簡稱洛鉬集團）、中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司（簡稱中國平煤神馬集團）居前三甲。
其中，萬洲國際是「食品巨頭」雙匯集團母公司，洛鉬集團主要業務分布於全球五大洲，中國平煤神馬集團產品遠銷全球五大洲30多個國家和地區，與40餘家世界500強企業及跨國集團建立了戰略合作關係。
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