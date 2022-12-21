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兩岸企業家峰會／王滬寧：堅持九二共識 深化兩岸融合

聯合報／ 記者陳政錄／廈門報導

中共中央政治局常委王滬寧昨代表中共總書記習近平，向兩岸企業家峰會年會致賀信表示，堅持一個中國原則和九二共識；堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展。

峰會台方理事長劉兆玄則提到，在全球面臨巨大不確定性之際，國際媒體普遍認為台海和平是世界和平的定海神針，而兩岸企業的加強合作、互補互榮，又可謂是台海和平的重要的壓艙石。

王滬寧預料將接替汪洋，出任大陸全國政協主席，成為中共對台工作領導小組副組長。他表示，大陸將貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善台灣同胞福祉的制度和政策，團結廣大台灣同胞，共同推進「祖國統一」和民族復興進程。

王滬寧說，年會主題抓住高質量發展重要機遇，聚焦推動製造業高端化、智能化、綠能化發展等兩岸合作；「希望兩岸企業家把企業發展同國家繁榮、民族復興、人民幸福緊密結合在一起」。

大陸國台辦副主任潘賢掌說，兩岸經濟密不可分，脫不了鉤、斷不了鏈，加強合作才是人間正道；他並向台商喊話，不要錯過大陸今後卅年發展機遇。

中共 台海

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