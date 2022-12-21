聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸企業家峰會／王滬寧：堅持九二共識 深化兩岸融合
中共中央政治局常委王滬寧昨代表中共總書記習近平，向兩岸企業家峰會年會致賀信表示，堅持一個中國原則和九二共識；堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展。
峰會台方理事長劉兆玄則提到，在全球面臨巨大不確定性之際，國際媒體普遍認為台海和平是世界和平的定海神針，而兩岸企業的加強合作、互補互榮，又可謂是台海和平的重要的壓艙石。
王滬寧預料將接替汪洋，出任大陸全國政協主席，成為中共對台工作領導小組副組長。他表示，大陸將貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善台灣同胞福祉的制度和政策，團結廣大台灣同胞，共同推進「祖國統一」和民族復興進程。
王滬寧說，年會主題抓住高質量發展重要機遇，聚焦推動製造業高端化、智能化、綠能化發展等兩岸合作；「希望兩岸企業家把企業發展同國家繁榮、民族復興、人民幸福緊密結合在一起」。
大陸國台辦副主任潘賢掌說，兩岸經濟密不可分，脫不了鉤、斷不了鏈，加強合作才是人間正道；他並向台商喊話，不要錯過大陸今後卅年發展機遇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言