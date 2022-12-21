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兩岸企業家峰會／劉兆玄：台積南京擴產暫時喊停

聯合報／ 記者陳政錄／福建廈門報導
兩岸企業家峰會年會廿日在廈門召開，劉兆玄致詞。記者陳政錄／攝影
兩岸企業家峰會年會廿日在廈門召開，劉兆玄致詞。記者陳政錄／攝影

兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄昨表示，兩岸在半導體領域的合作，主要取決於中美關係的大環境，「台灣現在是選邊站」，所以一定會受影響。他還提到，台積電南京廠的二期擴產規劃，就受到「一些非商業的因素」，所以現在暫時停在那裡。

劉兆玄上個月底率團訪問大陸，在北京結束隔離後，兩岸企業家峰會台灣訪問團赴江蘇蘇州、南京，福建漳州、廈門等地訪問，過程包括參訪台積電南京廠。

劉兆玄昨在廈門出席兩岸企業家峰會年會期間，接受台灣媒體訪問，談到台積電南京廠，劉兆玄表示印象非常深刻，因為在運作效率上，幾乎已對標台灣水準，但該廠的二期計畫，現在受到「一些非商業的因素」，所以暫時停在哪裡，「這不是南京廠能自己做決定」。

對兩岸半導體領域合作前景，及近期台積電赴美設廠、富士康公告出清紫光持股等，劉兆玄說，兩岸半導體合作的大環境是中美（關係），現在台灣選邊站，一定會有影響，至於程度多少，只能說「如人飲水，你自己喝了就知道」；至於紫光事件，發生得比較突然，「至少郭董也沒有跟我談過這個事情」。

台商在大陸現況，劉兆玄說，問題其實是多元的，包括面臨疫情防控、限電和中美貿易戰、科技戰殃及池魚等，過去的供應鏈都被打亂，台商要把新的方向找出來。

他表示，就兩岸企業家峰會而言，作為民間組織，可透過峰會既定管道反映台商心聲，且陸方峰會成員很多曾是大陸高官，或有影響力的人士，可推動讓大陸各省市來協助台商。同時，對於新推出的一些政策，也可爭取陸方到台商密集地做進一步解讀，創造合作契機，更好打入大陸內需市場。

至於台商是否因經營成本提高、兩岸關係，往東南亞遷移或緊縮大陸投資，劉兆玄表示，對不同企業來說，看法不完全一致，如果有企業覺得這樣做比較有利，峰會也鼓勵，若是覺得可在大陸推動數位化、節能減碳中找到新商機，他們也非常願意協助企業就地轉型升級。

劉兆玄 台商 台積電

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