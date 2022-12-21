前11月對陸投資 年減6％

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

根據經濟部投審會統計，今年1-11月核准僑外投資件數為2,307件，較上年同期減少5.76％；在核准金額部分，投（增）金額計124.95億美元（折合新台幣3,722.86億元），較上年同期增加84.71％，主要係因政府推動綠能與離岸風電政策，致外資持續投（增）資所致。

對中國大陸投資方面，今年1-11月核准對中國大陸投資件數為330件，件數較上年同期減少14.95％；核准投（增）資金額計44.86億美元（折合新台幣1,345.81億元)，較上年同期減少6.39％。

1-11月核准對中國大陸投資案件，若以投資地區分，主要集中於江蘇省11.28億美元（占比25.16％）、福建省11.14億美元（占比24.84％）、廣東省6.20億美元（占比13.83％）、上海市5.86億美元（占比13.08％）及浙江省3.92億美元（占比8.75％）分居前5名，合計約占本期核准對中國大陸投資總額的85.66％。

今年1-11月核准新設公司件數為1,330件，新設公司投資金額6.50億美元；另1-11月核准新南向國家來台投資件數為431件，較上年同期減少10.21％，投（增）資金額計20.14億美元，較上年同期增加109.42％，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

陸資來台投資方面，1-11月核准陸資來台投資件數為44件，較上年同期增加15.79％；投（增）資金額計3,495萬美元，較上年同期減少24.09％。

自98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來台投資件數為1,554件，核准投（增）資金額計25.62億美元。

對外投資方面，1-11月核准（備）對外投資件數為492件，較上年同期增加32.61％；投（增）資金額計92.88億美元，較上年同期減少4.48%。另111年1-11月核准（備）對新南向國家投資件數為144件，較上年同期增加27.43％，投（增）資金額計47.88億美元，較上年同期減少14.82％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。

新加坡

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