OPPO、一加 啟動雙品牌戰略

在將一加融合進入OPPO體系後近一年，OPPO與一加宣布正式開啟雙品牌戰略。

華爾街見聞報報導，大陸國產手機廠商，採雙品牌策略很常見，例如小米與紅米、分家之前的華為和榮耀等，但與這些廠商依靠主品牌影響力孵化子品牌不同，OPPO的雙品牌軌跡屬於「二合一」。

雙品牌策略下，OPPO會繼續透過Find和Reno兩個系列，發力影像和設計兩個賽道，作為OPPO旗下主打性能的先鋒品牌，一加將聚焦性能賽道，打造兼具極致性能和質感設計的產品。

OPPO和一加的融合早在兩年前就已經開始。2020年5月，OPPO調回劉作虎擔任首席產品官，全面負責OPPO、一加的產品規劃。年底，一加研發、電商及客服部門與OPPO融合。

劉作虎回歸一年後，一加手機也正式回歸OPPO，成為OPPO旗下獨立營運的子品牌。

根據OPPO當時的官方回應，一加回歸是為了進一步發揮協同作戰的優勢，更好地資源共享、效率共享、促進品牌發展。而合併之後，雙方將共同推出更具有創新力和差異化的產品。

一加中國區總裁李傑表示，希望三年內，在人民幣2,000元以上的線上市場，一加能做到市佔第一，因此第一階段最重要的任務是把數字系列和Ace系列的認知，包括銷量規模做起來。

2022年由於受到外部大環境、手機技術發展、消費者需求等方面影響，智慧機市場面臨著前所未有的挑戰。

根據市場第三方機構IDC的數據，剛剛過去的第3季，全球智慧手機出貨量僅有3.02億支，年減8.8%。

作為全球最大的智慧手機市場，大陸市場也未能獨善其身，第三方市場機構Canalys的統計數據顯示，第3季大陸智慧手機市場出貨量7,000萬支，年減11%。

近幾年，手機性能過剩、新品創新不足，軟體方面也未出現新的「殺手級」應用，導致消費者缺乏換機動能，對手機需求持續下降。

然而對即將到來2023年，IDC認為，經濟環境和消費者信心需要更長時間恢復，明年上半年庫存壓力仍在。