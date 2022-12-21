兩岸企業家峰會／國台辦：別錯過今後30年發展

2022兩岸企業家峰會年會昨（20）日在廈門舉行，台方理事長劉兆玄建議台商轉型，從過去側重製造和出口， 轉為發展現代服務業和拓展大陸內需市場。

大陸國台辦副主任潘賢掌則對台商喊話，「如果您沒有抓住前30年的發展機遇，您千萬不要錯過今後30年的發展。」

2022兩岸企業家峰會年會以「建構產業合作新模式打造綠色數位新經濟」為主題，疫情影響，今年雖輪由台方主辦，但移地到廈門舉行實體會議，且兩岸企業出席規模精簡。

陸方出席代表包括兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍、大陸國台辦副主任潘賢掌、福建省委書記周祖翼；台方代表包括兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、電電公會理事長李詩欽等。

另外，大陸全國台企聯總會長李政宏因為確診留在上海，由廈門台協會長吳家瀅代表參會。

特別的是，上周（12）日落地廈門的親民黨主席宋楚瑜，已經完成居隔出關，昨日不公開的低調現身與兩岸人士會見，宋楚瑜在台出發時曾不諱言組團赴陸就是要與對岸商討小三通。

傳將接任大陸全國政協主席的政治局常委王滬寧發表書面賀詞。王滬寧表示，大陸將全面貫徹中共20大精神，全面貫徹「新時代黨（中共）解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂和促進兩岸經濟文化交流合作。

大陸國台辦副主任潘賢掌則在開幕式上致辭時對台商喊話，表示在中共20大召開後，中國大陸的發展空間將更巨大，更高質量，「如果您沒有抓住前30年的發展機遇，您千萬不要錯過今後30年的發展。」

劉兆玄表示，未來台商如想持續在大陸發展和擴大事業，必須從過去側重「製造和出口」傳統路線，轉為兼顧「發展現代服務業和拓展大陸內需市場」新策略模式，轉型升級同時，加強與大陸產業攜手合作。

提出兩岸產業應聚焦具發展潛力新產業領域，採取「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」路徑，逐步建立兩岸產業創新鏈合作新模式。他還指出，峰會將選定適當的項目如電動車等，推進兩岸產業鏈深度合作，將以此作為峰會下一階段重點計畫，積極加以推動。

兩岸企業家峰會年會最後達成合作共識，陸方秘書長林軍表示，峰會將繼續幫助台商、台企積極融入大陸「雙循環」新發展格局中，增強雙方產業鏈、供應鏈深度契合，拓展大陸內需市場。

林軍提到，雙方產業小組將聚焦數位化轉型、智慧製造、節能減碳等領域的產業鏈合作，明年工作有8項要點，第1點為繼續就落實惠台舉措探尋空間、在兩岸宏觀經濟政策發展規劃等方面展開研調，深化兩岸農業合作、推動兩岸企業數位化和低碳化協同發展。

其他要點則有，提出兩岸產業界減碳合作具體項目、推進兩岸資訊產業技術交流，尤其是積體電路、5G與通訊和工業互聯網、雲計算、物聯網、元宇宙等領域。

大陸國台辦副主任潘賢掌表示，今年新增9家台企在大陸上市，總數已達58家。「兩岸經濟密不可分，脫不了鉤、斷不了鏈，唯有加強合作才是人間正道」。