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蔚來汽車客戶資料遭竊，被勒索近7,000萬元比特幣

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
蔚來汽車客戶資料遭竊，被勒索近7,000萬元比特幣。（網路照片）
蔚來汽車客戶資料遭竊，被勒索近7,000萬元比特幣。（網路照片）

蔚來汽車20日表示，去年8月前的部分使用者資料及車輛銷售資料遭竊，被勒索225萬美元（約新台幣6,907萬元）等額比特幣，已經報警處理。

澎湃新聞報導，蔚來控股有限公司首席資訊安全科學家、資訊安全委員會負責人盧龍在蔚來官方社區發佈《關於資料安全事件的聲明》，回應近期部分使用者資料遭竊取並被勒索一事。

聲明顯示，2022年12月11日，蔚來公司收到外部郵件，聲稱擁有蔚來內部資料，並以洩露資料勒索225萬美元等額比特幣。在收到勒索郵件後，公司當天即成立專項小組進行調查與應對，並第一時間向有關監管部門報告此事件。

據聲明所述，經初步調查，被竊取資料為2021年8月之前的部分使用者基本資訊和車輛銷售資訊。

對此，蔚來對於此次事件對用戶造成的影響深表歉意，並鄭重承諾，對因本次事件給用戶造成的損失承擔責任。同時，蔚來表示，公司將協同有關執法部門深入調查此次事件，並依法堅決打擊相關的資料竊取、買賣行為。

聲明稱，事件發生後，蔚來對公司網路資訊安全進行排查與強化，以避免此類事件的再次發生。

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