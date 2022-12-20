先機：重新開放激勵中國股市 資金連六周淨流入

隨著中國大陸防疫政策放寬，雖然目前各大城市面臨短期的疫情高峰，但受到國際資金持續流入拉抬，港股及陸股近期仍維持上漲態勢。根據Bloomberg統計，截至12月16日，中國股市已是連續六周資金淨流入，累計今年以來淨流入金額超過122億美元。法人認為，中國大陸的重新開放政策，將激勵消費力道的復甦，進而推升中國股市未來的表現。

先機中國基金投資組合經理車強表示，截至10月底止，港股恆生指數今年以來下跌35%，滬深300指數下跌27%。全球投資者普遍對中國股市持悲觀態度，即使是中國股市中長期被看好的貴州茅台酒，到10月底也下跌了33%。這樣悲觀的下跌走勢在11月發生了180度大轉變，恆生指數與滬深指數分別上漲了24%及10%。主要原因就是中國大陸政府高層對於疫情政策的基調已經改變，全面性的重新開放迫在眉睫。

車強指出，中國大陸今年面臨三大挑戰：疫情清零政策、房地產行業風險、地緣政治形勢嚴峻。這三個造成中國股市下跌的因素一直到10月份中共二十大會議之後，開始發生改變，政府態度轉變成為將推展一系列對經濟有利的政策。

首先，對於疫情清零政策，中國大陸政府最新的二十項抗疫情措施，為限封提供了更加科學的指導。這些政策過去都是留給地方政府去解釋的，但地方執政者不願與中央政府發生衝突，採取了生硬、長期的封鎖措施，以確保死亡率保持在較低水平。雖然如同歐美國家的大規模開放未必會出現，但目前最新的政策確保了疫情將以更平衡的本地化方式處理。

其次，支持房地產行業的十六條方案是另一個信號。中央政府已採取果斷措施，防止房地產行業進一步惡化，在中國GDP的佔比高達四分之一的房地產行業，受到政策利多激勵，滬深300房地產分類指數在11月上漲35%。

最後，中國大陸國家主席習近平與美國總統拜登在峇里島G20峰會的會面也緩和了兩國之間的緊張局勢。雖然缺乏明確行動，但會議的象徵意義更為重要，兩位領導人都承認，中美局勢升級成為新冷戰形式是無益處的。儘管中美兩國都強調將持續保持競爭力，但會議結果降低了局勢升級的風險。

車強認為，雖然這三方面發展目前為止都是積極的，但風險依然存在。在產業調查中可以發現，很多公司仍無法擺脫不利因素的影響，任何政策的放鬆都需要時間才能對實體經濟產生正面效應。

在疫情部分，65歲以上民眾的疫苗接種率仍需要大幅提高，才能進一步放鬆政策，65歲以上的族群一向是對接種疫苗猶豫不決的族群，但最近公布的措施要求這一族群如果拒絕接種疫苗，必須提供書面證明，這對疫苗接種率將有正面影響。地緣政治仍然可能是市場的潛在引爆點，美國證交會對ADR（美國存託憑證）上市公司的審計尚未公布，負面調查結果可能會抵消來之不易的利多動能。

車強表示，在上述各種正面因素的前提下，市場充滿各種投資機會。房地產行業在政策利多的加持下，將繼續反彈，同時，網路業在短期內也將是潛在的贏家。此外，消費的復甦將推動受惠於「重新開放」的反彈，雖然第一輪的價值重估可能是投資氣氛所驅動的，而非企業獲利或銷售業績所驅動，但先機觀點認為這應該會在明年3月的全國兩會之前改變。

車強表示，部分分析人士已經將這種現象稱為「中國式的重新開放」。雖然市場樂觀看待，但樂觀之中仍有風險存在，即使政府高層的語氣更加輕鬆，但中國式的重新開放比西方的重新開放是否花費更長的時間還有待觀察。然而景氣復甦確實已經萌芽，先機對中國股市到明年第一季的前景都保持樂觀態度，預期最快將在12月內看到這方面進一步的措施，並在明年3月得到更明確的指引。