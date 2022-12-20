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聯發科小金雞 星宸科技將在創業板上市

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
星宸科技總部大廳。公司官網
星宸科技總部大廳。公司官網

深圳交易所官網發布，創業板上市委員會已舉行審議會議，成立僅五年的視頻監控晶片企業星宸科技順利過會（符合上市要求，審核通過），即將在創業板註冊上市，預計募集資金人民幣30.46億元（新台幣144億元），主承銷商為中金公司，聯席主承銷商為金圓統一證券。

凱博聯合會計師事務所上市項目總監梁祥賢表示，從申報稿可以看到，星宸科技無實際控制人，但第一大股東為SigmaStar，直接持有公司31.98%的股份，透過股權穿透可獲知，SigmaStar由台灣企業聯發科100%持有，「聯發科真的很厲害，幾個轉投資都受益不菲。」

星宸科技成立於2017 年，董事長為林永育，註冊地位於廈門火炬高新區（翔安）產業區，主要生產經營業務落戶廈門市同安區，在深圳、上海、成都、杭州等多地設有研發中心和行銷服務及技術支持中心。

該公司主業為視頻監控晶片的研發及銷售，產品主要應用於智慧安防、視頻對講、智慧車載等領域。

根據申報稿，星宸科技2019年至2022上半年，營收分別為人民幣7.1億元、11.9億元、26.8億元、12億元；淨利潤分別為人民幣6,314.92萬元、2.1億元、7.5億元、3.17億元。

2022年上半年，星宸科技主業收入年減11.61%，其中智慧安防及智慧車載晶片產品銷售收入保持穩定，視頻對講晶片產品銷售收入下滑。對此，星宸科技在申報稿中表示，隨著全球各地新冠肺炎疫情常態化，居家辦公及視訊會議對視頻對講晶片產品的需求回落。

申報稿指出，募集資金主要用於新一代AI超高清IPC SoC晶片研發和產業化項目、新一代AI處理器IP研發專案和補充流動資金。

該公司於2020年，成為福建省第一批一二三產業「百千」增產增效行動製造業重點企業名單、廈門市重點工業企業。

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