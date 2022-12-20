陸服務業擴大開放綜合試點 再添六城市

大陸國務院20日批覆同意，在瀋陽、南京、杭州、武漢、廣州、成都展開服務業擴大開放綜合試點，試點期為自批覆之日起3年。

目前，大陸已在北京、天津、上海、海南、重慶五個地方進行「1+4」服務業擴大開放綜合試點。2021年，5個省市服務業創造了人民幣9.3兆元的增加值，占這5個地方地區生產總值（GDP）的69.6％，接近七成，高於大陸全國均值16.3個百分點，試點成效明顯。

據了解，上述先行試點的城市主要涉及產業開放、貿易投資自由化便利化、體制機制改革等領域。

這次再把試點擴大到六個城市，國務院批覆要求，要以穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，緊緊圍繞本地區發展定位，進一步推進服務業改革開放，加快發展現代服務業，塑造國際競爭和合作新優勢。

批覆明確，有關省級政府要加強對服務業擴大開放綜合試點工作的組織領導，在風險可控的前提下，精心組織，大膽實踐，服務國家重大戰略，開展差異化探索，在加快發展現代產業體系、推進高水準對外開放等方面取得更多可復制可推廣的經驗。