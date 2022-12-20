「昆台融」受益群體 從台企擴大至台灣居民個體工商戶

為解決台灣居民個體工商戶創業初期，缺乏有效擔保方式的痛點，2022年昆山市台辦、財政局、金融辦創新推出最新信貸政策，將「昆台融」的受益群體，從台資企業擴大至台灣居民個體工商戶。貸款授信審查時，徵信記錄良好的個體工商戶台胞，可向「昆台融」申請貸款。

授信業務品種包括本外幣貸款、本外幣信用證、銀票、保函等，最高額度為人民幣300萬元，貸款利率不超過LPR+100個基點。

中新社報導，昆山市台辦主任萬皓銘表示，目前共有500多家台灣居民個體工商戶在昆山創業發展。「昆台融」信用貸對台灣居民個體工商戶的「開門迎客」，將進一步利好廣大台胞台青在昆山就業創業。為有意到昆山做小本買賣、起步發展的台灣同胞，提供堅強有力的金融支持。

昆山於2020年3月專門公布「昆台融」資金池項目，截至目前，該項目已累計發放貸款人民幣18.13億元（約新台幣80億元），惠及台企216家。

昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。截至今年10月底，全市累計批准台資項目5,585個，投資總額671.08億美元，註冊資本342.42億美元。在大體量的台資企業之外，眾多台灣居民個體工商戶也是昆山一視同仁、積極服務的對象。