喊話台商！國台辦潘賢掌：不要錯過大陸今後30年發展

2022兩岸企業家峰會年會20日在廈門登場，大陸國台辦副主任潘賢掌在開幕式上致辭時對台商喊話，表示在中共二十大召開後，中國大陸的發展空間將更巨大，更高質量，「如果您沒有抓住前30年的發展機遇，您千萬不要錯過今後30年的發展。」

潘賢掌說，面對新冠疫情、單邊保護主義上升等錯綜複雜的情勢，中國大陸克服困難，還堅定推進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，促進兩岸同胞心靈契合，協助台企克服疫情困難。他說，目前在大陸的台企生產經營總體穩定，今年新增九家台企在大陸上市，總數已達58家，台胞台企同等待遇政策持續落實落細。

潘賢掌提到，今年大陸進一步開放台灣居民申設個體工商戶行業、地域範圍，海峽論壇、兩岸青年峰會等兩岸交流活動接連登場，大陸發布台灣問題白皮書、各界舉辦紀念九二共識三十周年活動，以及兩岸貿易額持續成長等。他強調，歷史和現實都昭示兩岸經濟密不可分，脫不了鉤、斷不了鏈，「唯有加強合作才是人間正道，才能更多造福兩岸同胞」。

潘賢掌說，未來「中國式現代化」越是全面推進，中華民族偉大復興就越加前景光明，完成「祖國統一大業」就有更堅實的基礎、更充分條件。

因此，對於中共二十大召開後的對台工作，潘賢掌重申，大陸將全面貫徹中共二十大精神、深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持和平統一、一國兩制基本方針，堅持「一個中國原則」和九二共識，堅持以人民為中心的發展思想，紮實推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅決粉碎台獨分裂和外來干涉，堅定推進祖國統一進程。

潘賢掌說，大陸始終尊重關愛造福台灣同胞，將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，讓台胞台企更有獲得感、安全感、幸福感和民族復興參與感。他說，兩岸企業家峰會是兩岸經濟交流合作的重要平台，國台辦將一如既往的大力支持，為兩岸經濟合作，特別是台胞台企在大陸發展提供了巨大的發展空間，和巨大的幹事創業舞台。