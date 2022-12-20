大陸重新開放速度更快 投行：明年經濟將V型復甦

大陸重新開放速度比外界預期更快，國際投行紛紛對2023年中國大陸GDP增速給出超過5％的目標預測，亦超出了市場預期。

據第一財經，摩根士丹利最新發布的《V型復甦》中國報告稱，鑒於重新開放的速度更快，預計明年3月中國大陸經濟會開始改善，比之前的基本假設提前約2個月，更早更強勁的復甦將使2023年中國大陸GDP增長升至高於預期的5.4％。

野村方面則表示，預計2022年中國大陸GDP增長2.8％，並仍存在下行風險。中國大陸已經放鬆了嚴格的疫情管控，2023年GDP預計增長4.8％。

高盛也將中國大陸2023年的增長預測從4.5%上調至5.2%。高盛中國首席經濟學家閃輝表示，經過三年的疫情防控，中國正在以比預期更快的速度重新開放。重新開放的初始階段可能會對增長產生負面影響，但此後的反彈應該是顯著的。

鑒於重新開放的速度更快，摩根士丹利預計，到2023年3月底，中國大陸社會層面的流動能力（mobility）將恢復到上海實施靜態管理之前的水準，比該機構之前的預期提前了約2個月，並將在夏季進一步改善，達到疫情前（2019年12月）的水準。加上全面放鬆政策（可能包括更有力的房地產寬鬆政策），該機構預計GDP增長將從2023年第二季度開始出現更強勁的反彈。

高盛指出，此前發佈的中國大陸11月經濟活動數據明顯出人意料地下滑，隨著疫情在主要城市迅速蔓延，12月經濟活動可能進一步減弱。高盛下調了對第4季GDP的預測，但將2023年的增長預測上調至5.2%，原因是重新開放的步伐加快、2022年的基數降低。

UBS 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤解讀中央經濟工作會議稱，會議強調要著力穩增長、穩就業、穩物價，要加強各類政策協調配合，形成共促高品質發展合力。與之對應，宏觀政策定調寬鬆積極，把恢復和擴大消費擺在優先位置，特別是住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

同時，瑞銀指出，中央經濟工作會議重申對房地產行業的支持基調，並明確要求加大對民企、外資和平台企業的支持。瑞銀認為，在明年3月的兩會上，中國大陸政府會將經濟增長目標設定在5％左右，瑞銀預計2023年中國大陸GDP增長4.9％。