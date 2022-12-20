劉兆玄：建議大陸給台商國民待遇、一體適用外商投資法

為替台商爭取在大陸發展便利，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄20日在「2022兩岸企業家峰會年會」上，提出四點建議，包括大陸方面應給予台商「國民待遇」，協助台灣產品建立通路，和允許台商一體適用《外商投資法》，或將各項惠台措施明確納入《台灣同胞投資保護法》之中，以提高大陸各項惠台措施成效。

2022兩岸企業家峰會年會20日在廈門登場，劉兆玄在開幕式上致辭時，首先提到這是他接任理事長一年多年，首度有機會親自前來大陸參加年會活動。

他說，近年，由於新冠疫情蔓延、中美貿易戰和科技戰加劇、通貨膨脹、俄烏戰爭等導致世界經濟格局嚴重不確定，也影響兩岸產業的交流合作，如何攜手合作，逢凶化吉、轉危為安，考驗著兩岸產業的智慧和韌性。

因此，面對台商過去慣用的運營模式轉變，大陸推動雙碳目標、建構「國內國際雙循環」體系等，劉兆玄對兩岸產業合作發展方向，提出四點想法和建議，包括第一，深化雙邊經貿交流，拓展未來新興商機；二，加速數字綠色發展，推動產業創新鏈合作；三，協助拓展內需市場，積極掌握新的商機；四，落實各項惠台措施，紓解台商經營困難。

劉兆玄說，台灣在高端零組件、智能裝備和整合系統的研發生產等方面有可觀的成績和經驗，今後可繼續擴大貿易交流，兩岸在先進製造業、新一代行動通訊、工業互聯網、元宇宙、電動車、健康醫療、節能環保、現代服務業等新興產業也擁有極為廣闊的合作空間。

劉兆玄認為，數字化和低碳化是驅動綠色經濟發展的雙引擎，兩岸應共同發掘這兩個極具長期發展潛力的新產業商機，且對全球產業供應鏈解構重組的新挑戰，兩岸可採取「試項試點」、「先行先試」、「複製擴大」的路徑，逐步建立產業創新鏈合作的新模式。

對於大陸經濟發展將以「國內大循環」為主體，同時要促進「國內國際雙循環」，劉兆玄說，建議大陸方面給予台商國民待遇，並幫助台灣產品建立通路，輔導台商運用直播帶貨、社交電商、社區團購等電商平台，加大向台商採購力度，引導台灣商品進入大陸消費市場，和協助青年朋友掌握新商機。

對於大陸各項惠台措施的落實，劉兆玄表示，台灣的產業公會建議大陸方面允許台商一體適用《外商投資法》，或將各項惠台措施明確納入《台灣同胞投資保護法》之中，請大陸方面優予考慮。

同時，劉兆玄提到，近年很多大陸台商反映，面臨疫情防控、拉閘限電、環保要求、融資困難等問題，導致營運成本提高、利潤下滑、管理困難、人員和物流受阻、停工停產等多重困境，協助台商解決當前的經營困境，改善優化投資環境，乃是安定台商留在大陸經營，繼續擴大投資的重要前提。