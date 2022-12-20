陸最高法院前法官稱 涉疫的司法案件應全部停審、宣告無罪

大陸最高人民法院前法官黃應生撰文指，隨著國務院發布「新十條」後，公檢法等機關在涉疫情案件也應調整，凡是沒有生效的，一律終止審理、審查或偵查，作宣告無罪、不起訴或撤銷案件處理。有些已經生效的判決，如因為傳播奧密克戎病毒而被刑事或者行政處罰的人，按理也應當糾錯。

經濟觀察網報導，曾任最高人民法院研究室刑事處副處長和最高人民法院刑事法官的黃應生受訪表示，既然防疫政策現在已經調整，涉疫情案件的處理思路也應隨之調整。此前一些涉疫案件，如隱瞞行程或者管控期間擅自外出但沒有引起疫情傳播的，現在就不宜再定罪處罰了。凡是沒有生效的案件，應該一律終止審理、審查或偵查，作宣告無罪、不起訴或撤銷案件處理。

黃應生還說，對於部分已經生效的判決，如2021年11月當新冠肺炎病毒演變為奧密克戎（Omicron）病毒之後，因為傳播奧密克戎病毒而被刑事或者行政處罰的人，建議司法機關予以糾錯。

大陸在2020年2月即有涉疫情管控判例出現，報導稱，經檢索公布的判決案例，2020年以來，此類判決案例共有80件左右。