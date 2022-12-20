大陸12月貸款市場報價利率LPR維持不變

中國人民銀行（大陸央行）授權大陸全國銀行間同業拆借中心公布，2022年12月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.65％，5年期以上LPR為4.3％。上述利率與11月相比均未發生變化。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，本月的中期借貸便利（MLF）利率保持不變，市場對LPR利率維持穩定已有預期。

由於大陸金融機構持續讓利實體經濟，銀行息差明顯收窄，部分銀行盈利壓力較大。

周茂華指出，大陸近期接連公布支持小微企業增量接續政策，以及此前密集實施穩房市政策，且階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限，較大程度降低短期調整5年期LPR利率必要性，首要的是推動各地因城施策，用好用足穩樓市一攬子政策措施。