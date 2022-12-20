海南冬交會 簽約金額增26倍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

為期4天的2022年中國（海南）國際熱帶農產品冬季交易會（冬交會）於18日落幕，展會招商引資簽約數量達16個，金額超過205億元（人民幣，下同），較2021年同比增長26倍以上。

中新社報導，海南省農業農村廳副廳長林謨諧介紹，本屆冬交會共吸引約8萬人次進館參觀；現場訂單交易總額24.31億元；現場交易額1016.45萬元，其中線上交易總額539.44萬元，線下交易總額477.01萬元。 　　特裝展館佔比大幅提高是本屆冬交會的一大特點。據悉，本屆冬交會特裝展台達205個，單體展台最大面積達1064平方公尺，其中不乏世界500強企業和行業龍頭企業，特裝率高達96%，是近年來佔比最大的一次。

作為本屆冬交會的重點活動，海南多個市縣開展了區域公用品牌推介和發佈活動，如「椰城香見」、「東方味美」、「天涯貢此食」等。林謨諧說，本屆冬交會上，海南省級農產品公用品牌「海南鮮品」得以展示，希望通過品牌的打造促進農產品標準化更上一層樓，實現農產品高附加值，促進農民增收。

品牌 農民 人民幣

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