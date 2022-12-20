深圳跨境貿易大數據平台 啟用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022深圳前海最新成果記者會18日在深圳前海國際會議中心舉行。會上，深圳跨境貿易大數據平台上線啟用。

中新社報導，據悉，該平台依託中國國際貿易單一窗口服務平台，建立海關、稅務、外匯、邊檢、口岸等部門的數據共享及交叉驗證機制，同時鏈接進出口企業、機場、港口等跨境貿易參與方，報關行、船舶代理、理貨等供應鏈服務商，以及銀行、保險等金融機構，共同構建跨境貿易聯盟區塊鏈網絡，提供跨境貿易大數據服務，推動形成跨境貿易服務生態系統。 　　

目前，該跨境貿易大數據平台已完成首批四個場景開發。在貿易便利化場景創新方面，建設寄售貿易場景，解決進口水果寄售代銷業務核價難、計稅難、通關慢等痛點；在口岸綜合治理方面，建設海運時效分析場景，通過平台實現海關執法數據及物流數據銜接，加強整體監控。

深圳 海關 外匯

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