1～11月大陸CPI 運行合理區間

「中國能够維持住相對較低的物價水平，在當前是十分難得的宏觀經濟治理績效，與陷入高通膨甚至是惡性通膨的其他經濟體形成鮮明對比。」中國宏觀經濟研究院綜合形勢室主任、研究員郭麗岩說。

中新社報導，今年以來，全球通膨高漲，美歐等主要經濟體消費者物價指數（CPI）漲幅明顯。中國物價水平備受關注。

近日召開的中共中央經濟工作會議要求，突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，及時有效緩解結構性物價上漲給部分困難民眾帶來的影響。

郭麗岩分析，今年以來，美歐等經濟體CPI連創40年來的歷史新高，雖然近期有所回落，但美國、英國、歐元區11月份CPI仍在7.1%、10.7%、10%的高位運行。此外，土耳其、阿根廷等新興市場經濟體更是出現了持續的惡性通膨。

在美歐等經濟體通膨高燒不退的背景下，中國持續穩定物價運行的努力與成效令全球矚目。1-11月份，中國CPI上漲2%，持續運行在合理區間，剔除食品和能源的核心CPI一直在1%左右的相對低位。

在郭麗岩看來，中國之所以能够保持物價基本穩定的主要原因和經驗，就是強化糧食、能源產供儲銷體系建設，加大保供穩價工作力度，切實兜住兜牢民生底線。 民生商品的保供穩價，不斷完善價格調控機制。壓實「菜籃子」市長負責制。在提升本地自主保障能力的同時，促進產銷銜接，強化主產區和主銷區之跨區合作，共擔保供穩價責任。產地採購、道路運輸、終端配送各環節保通保暢。健全成品糧油、豬肉、北方城市冬春耐儲蔬菜等儲備並充實在庫，增強儲備調節能力。

其次是基礎能源的保供穩價，立足國情，以煤炭為錨，構建保供穩價體系，有序釋放煤炭優質產能，健全煤炭產供儲銷體系，完善煤電價格形成機制，壓實保供穩價責任，有力維護了能源領域產業鏈供應鏈穩定運行。 此外，今年階段性調整價格補貼聯動機制，降低啟動條件，擴大保障範圍，1-11月份，各地累計發放價格臨時補貼50億元人民幣左右。 她指出，客觀而言，中國在穩物價方面也面臨一些不穩定、不確定因素，主要是外部輸入性壓力。

儘管近期國際大宗商品價格有所回落，但部分品種仍在高位波動。烏克蘭危機仍在發酵，國際流動性環境發生變化，主要經濟體利率、匯率變化快，國際市場部分區域能源、糧食等供應缺口仍然較大，各種擾動因素相加，供求基本面偏緊甚至供求錯配的個別品種仍有階段性反彈空間。郭麗岩提醒，要時刻保持高度警惕，增強全鏈條全過程防範市場價格異常波動風險的能力。