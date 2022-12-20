遼寧經貿團 訪日韓搶單

12月18日，遼寧省組織150餘人的政府和企業家代表團，分別從瀋陽和大連兩地出發赴韓國和日本開展為期8天的經貿洽談活動。

中新社報導，日本和韓國一直是遼寧省重點經貿合作夥伴，遼寧省與日韓的貿易總額占全省貿易總額20%以上。據悉，此次赴日韓開展招商對接領域涵蓋石化、裝備製造、紡織服裝、食品及健康醫療等產業。同時將全面推介遼寧（大連）RCEP國際商務區，吸引更多日韓企業落戶遼寧、大連。

在境外，代表團將通過登門拜訪、座談交流，以及舉辦推介會等形式和日韓工商界新老朋友深度對接，洽談推介合作項目，積極搶抓出口訂單。將重點與韓中交流協會、大韓貿易投資振興公社、日本貿易振興機構、日中經貿中心、日中經濟協會等一批日韓知名貿易機構開展全方位的對接。

同時，還將舉辦遼寧—韓國經貿交流對接會和遼寧—日本RCEP經貿交流推介會。大連越洋物語、營口東盛、朝陽浪馬輪胎等一批遼寧外貿企業將與日本客戶成功簽約新訂單。

「每年年底都是儲備來年項目，搶抓生產訂單的關鍵時機。」據遼寧省商務廳相關負責人介紹，遼寧省將繼續組團赴歐洲、東南亞和南美洲等國家和地區開展招商和貿易活動。