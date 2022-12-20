新疆喀什綜合保稅區 進出口年增805.5%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據新疆喀什綜合保稅區（喀什綜保區）消息，今年前11月，喀什綜保區實現進出口總值達230.9億元（人民幣，下同），較去年同期增長805.5%。

中新社報導，喀什綜保區是新疆南部唯一一個海關特殊監管區。除「五口通八國，一路連歐亞」的地緣優勢外，還有多重的特殊優惠政策，吸引外向型企業集聚。 　自今年年初以來，喀什綜保區一直保持高速增長態勢。喀什綜保區管委會主任馬海濤說，隨著新疆系列穩經濟政策落地，喀什地區營商環境不斷優化。 　　

新疆志合國際貨運代理有限公司總經理陳昶表示，由於穩外貿政策利好和通關環境改善，今年前11月，其公司業務增幅明顯，貨物主要出口至吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等國家。 　　

今年1月，喀什綜保區獲批中國（喀什）跨境電子商務綜合試驗區，為喀什地區外向型經濟注入新動能。 　中順電子商務（新疆）有限公司負責人張琪稱，喀什是連接中國東部和中亞、歐洲的樞紐，接起大陸國內和國際兩個市場。今年該公司跨境電商業務已破2億元。

新疆 電商

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