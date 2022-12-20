陸專家：明年復甦 要化破壞為創造

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國社會科學院前副院長、中國社會科學院國家高端智庫首席專家蔡昉18日在參加第20屆《財經》年會時強調，明年中國經濟復甦要充分利用「創造性破壞」造成的新格局。

中新社報導，在當天的年會上，他對明年大陸經濟復甦作出了三種情形的研判。「每一種都不是必然的，但是三種情形比對，我們可以做一個參照，爭取最好的結果。」

他分析，在經濟發展遭遇周期性的短期衝擊之後，會產生「時滯效應」或「疤痕效應」，即把危機時期遭遇的衝擊變成常態，具體存在以下三種情形。

第一種情形是回歸常規軌道後，前期衝擊導致供應鏈受損害、市場主體經營困難等，這會產生一定的時滯效應，制約消費能力和消費傾向，減少未來的增長能力和保障能力。對此，可通過經濟發展韌性來避免。

第二種情形是延續疫情前的發展軌道。他強調，這比第一種情形要好一些，但不要浪費一次危機給經濟結構帶來的格局變化。「如果沒有利用格局就回到了原來的軌道，付出的代價就白費了。因此，第二種情形也不是我們最希望的。」

第三種情形是充分利用「創造性破壞」造成的新格局。他以產業升級為例並指出，要充分發揮出創造性破壞優勝劣汰的功能，把破壞轉化為創造，淘汰落後的夕陽產業，營造新的環境，這和過去提到的改革紅利方向是一致的。

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