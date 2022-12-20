陸科創企海外上市 首選瑞士

大陸科創企業密集登陸國際資本市場舞台，近期多家上交所科創板上市公司相繼宣布境外上市計畫，其中，愛博醫療、天能股份、東威科技擬籌劃境外發行全球存託憑證（GDR）並在瑞士證券交易所上市，億華通則通過了港交所上市聆訊。

此前，中控技術、杭可科技也發布了赴瑞交所GDR上市計畫。杭可科技是科創板首單公布發行相關計劃的企業，其GDR發行上市事項已獲瑞交所監管局附條件批准。

今年2月，大陸證監會把此前滬倫通機制進行修改，將境內交易所從原有上交所拓展納入深交所市值人民幣200億元的上市公司，並把境外上市地點從英國拓展至瑞士、德國等歐洲市場，進一步鼓勵符合條件的企業「走出去」，加速推動其國際化戰略進程。

科創板日報報導，截至目前，科創板已有五家企業發布境外發行GDR的公告。對此，上海交通大學上海高級金融學院教授陳欣表示，相較A股再融資或境外IPO，發行GDR融資具有審核時間短、發行價格較高、募資用途靈活等多的優勢。