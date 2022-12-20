陸港股 將擴大互聯互通

大陸證監會及香港證監會19日公告，原則同意兩地交易所進一步擴大股票互聯互通標的範圍，包括納入在香港主要上市的外國公司，約三個月後實施。

公告指出，大陸證監會前期已宣布將會同港方擴大互聯互通股票標的，推動將符合條件的在港主要上市外國公司和更多滬深上市公司股票納入標的範圍。

在兩地證監會共同支持和推動下，近日，上海證券交易所、深圳證券交易所、香港聯合交易所有限公司、中國證券登記結算有限責任公司、香港中央結算有限公司就擴大股票互聯互通標的範圍整體方案達成共識。

此次股票互聯互通擬雙向擴大標的範圍，具體調整方面，在滬深股通的標的範圍調整為：市值人民幣50億元及以上且符合一定流動性標準等條件的上證A股指數、深證綜合指數成份股，以及上海證券交易所、深圳證券交易所上市的A+H股公司的A股。

港股通的標的範圍調整為：在現行港股通股票標的基礎上，納入恒生綜合指數內符合有關條件的在港主要上市外國公司股票，即屬於恒生綜合大型股指數、恒生綜合中型股指數、市值港幣50億元及以上的恒生綜合小型股指數成份股的在港主要上市外國公司，根據現行規定納入港股通。