漳州古雷廠量產 台聚總座正向看前景

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

福建漳州古雷煉化一體廠正式投入量產，台聚表示，古雷自去年11月開始出貨，上半年因為俄烏戰爭的緣故，造成輕油原料價格偏高、加上下游石化產品利差不好，因此出現虧損的狀態。展望未來，隨新產能開出，若屆時石化產品利差恢復，就會有所表現，對於古雷的後續發展還是正面看待。

針對轉投資古雷一貫廠部分，台聚指出，古雷目前每月都有兩船乙烯運送到台灣，以自用為主，有多的量則才會販售到鄰近國家市場，但其實產能還沒有開滿，主要是因為原料輕油的價格維持高檔，加上下游石化產品利差也不好，所以造成目前仍是虧損的狀態。

台聚總經理王克舜強調，古雷先前出現虧損主要是源於市場狀況，即高原料成本加上產品售價低所致，但目前還是處於正常市場高低變化幅度中，對古雷並無增資計畫；且隨新產能陸續開出，整體對於古雷的後續發展還是正面看待。

面對終端需求不振、市場供過於求下，11月PE、EVA、PVC、ABS等石化產品報價低迷，台聚集團旗下台聚、亞聚、華夏、台達化等公司11月營收全面向下，均呈月年雙減。其中，台聚11月營收46.97億元，月減7.32%、年減31.28%。

俄烏戰爭 福建

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