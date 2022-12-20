兩岸企業家峰會 今登場

2022兩岸企業家峰會年會將於20日上午在福建省廈門市開幕，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、陸方理事長郭金龍和大陸國台辦副主任潘賢掌出席開幕式。

今年兩岸企業家峰會年會輪到台灣方主辦，選在福建省廈門市舉行，這是新冠疫情後，台方峰會理事長劉兆玄首次率團赴陸參會，進行「面對面交流」，除了同團的台方峰會副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘外，將在廈門現場出席年會的台灣企業界代表還有電電公會理事長李詩欽、台聚董事長吳亦圭、冠捷科技集團副總裁王必祿、富邦財產保險總經理許金泉和台積電、上銀科技等企業在大陸公司代表，以及大陸全國台企聯會長李政宏等台商。

展望兩岸關係發展，大陸海協會副會長孫亞夫19日受訪時表示，兩岸經濟合作應該「大力推行」，兩岸企業家峰會就是一個成功的表現，未來若兩岸人員往來恢復，有些台灣縣市長要來大陸參訪，推銷農漁產品，也都是可以期待的。

2022兩岸企業家峰會年會主題為「構建產業合作新模式 打造綠色數字新經濟」，將有超過50名來自台灣的產業界代表，和超過200名大陸產官學界到現場與會，開幕式後，就產業數位轉型、綠色低碳、深化兩岸合作等領域進行主題演講，並安排兩岸各產業合作推動小組進行交流。

對於兩岸經貿交流展望，孫亞夫說，當前的兩岸交流合作，主要受到民進黨台獨政策和新冠疫情影響，相信隨兩岸人員往來恢復，會有一些新的發展。他直言，在這種情況下，如果有台灣縣市長來大陸參觀訪問，在維護和堅持九二共識的基礎上，若他們來推銷台灣的一些農產品、漁產品，「我覺得都是可以期待的」。

孫亞夫還說，大陸對於國民黨負責人來訪，一直都是持正面態度的，甚至可以說是歡迎，因為對兩岸都有好處，至於兩岸企業家峰會，已成為兩岸經濟合作的一個成功表現，這些都應該繼續大力推行。