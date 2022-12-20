台聚轉投資古雷石化 量產

台聚透過子公司旭騰，與大陸中石化旗下公司合資建設的古雷煉化一體化項目，19日在福建漳州宣布投入商業營運正式量產，該項目總投資人民幣278億元（約新台幣1,225億元），可年產乙烯百萬噸，鎖定大陸內需市場也回銷台灣。

來自台灣的古雷石化副總裁吳義芳受訪說，隨疫情管控放開，石化產業也將走出循環周期的谷底，預計明年下半年迎來春天，屆時古雷對於台聚營運的正面效益「我們是審慎樂觀」。

福建古雷石化有限公司位於福建漳州的古雷半島，2016年成立，由台聚子公司旭騰投資，與中石化福建煉油化工各占50%投資比合資建設，總投資人民幣278億元，是兩岸最大的石化合作項目。

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根據項目一期工程建設，古雷石化主要包括實際加工能力為每年100萬噸的乙烯裂解等九套化工裝置，和配套的公用工程、碼頭及儲運設施等，可為下游客戶提供近20種產品。

2017年開工建設後，古雷石化於去年8月建成試產，同年11月實現首船乙烯單體銷往台灣，目前累計對台灣銷量超過8.5萬噸，試產逾一年後，今年12月19日正式宣布投入商業營運，兩岸企業家峰會台方副理事長陳瑞隆、台聚董事長吳亦圭和福建常務副省長郭寧寧、海協會副會長孫亞夫，以及中石化、福建煉化等陸企代表，共180多名兩岸嘉賓出席儀式。

吳亦圭說，截至今年11月底，古雷石化已累計加工石腦油246萬噸，乙烯氣體原料54萬噸，生產各類產品320萬噸，實現銷售收入人民幣196億元（約新台幣864億元）。

吳義芳表示，過去大陸的石化產業園區主要在華東、華北地區，古雷位處福建沿海，除了主要鎖定大陸內需市場外，對台灣、東南亞市場有物流優勢，現在每年合約4.5萬噸乙烯單體回台，亦可補足台聚集團進口需求。未來，古雷石化還將進一步往EVA（乙烯—醋酸乙烯酯）產品方向發展，持續推廣高性能、高質量產品。