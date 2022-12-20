陸動力電池回收市場 商機大開

動力電池回收產業未來幾年將出現大幅成長，主要原因是第一批商用的新能源車動力電池開始退役，估計光是2023年退役動力電池就有30萬噸，若回收其中的碳酸鋰原料再利用，將成為新動力電池的原料供應來源。

第一財經報導，國軒高科中國業務板塊總裁王啟歲表示，站在供應角度來說，鋰資源供應的吃緊局面將在未來二、三年內會緩解，相應地鋰鹽價格也會下滑。但他預估，電池級碳酸鋰價格不低於人民幣40萬元/噸。

據上海鋼聯發布的資料，近日，電池級碳酸鋰價格雖然見頂於人民幣60萬元/噸，依舊在高位運行。12月16日，電池級碳酸鋰跌人民幣2,500元/噸，均價報人民幣55.5萬元/噸。

不過，隨著鋰鹽價格的大漲，以及第一批電池的退役，動力電池回收的藍海市場正在逐漸打開。根據動力電池平均壽命五、六年測算，第一批商用新能源車用動力電池在今、明兩年開始退役，2023年退役動力電池理論回收量有望超過30萬噸，預計2025年將達到50萬噸。

目前主要採用有梯次利用和拆解回收兩種方法，在梯次利用回收模式下，廢舊動力電池將在必要的檢測、拆分、修復後流通至儲能電池、消費電池領域，形成「車企—動力電池廠商—回收處理企業—電池廠商（儲能電池、消費電池）」的大電池市場產業鏈條。