台聚投資漳州古雷石化 正式投入商業運營

台聚透過子公司旭騰，與中石化合資建設的古雷煉化一體化項目，19日在福建漳州宣布投入商業運營，該項目總投資人民幣278億元（約新台幣1,224億元），可年產乙烯百萬噸，鎖定大陸內需市場也回銷台灣。古雷石化副總裁吳義芳說，隨疫情管控放開，石化產業也將走出循環周期的谷底，預計明年下半年迎來春天，屆時古雷對於台聚營運的正面效益「我們是審慎樂觀」。

福建古雷石化有限公司位於福建漳州的古雷半島，2016年成立，由台聚子公司旭騰投資，與中石化福建煉油化工各佔50%投資比合資建設，總投資人民幣278億元，是兩岸最大的石化合作項目，也是大陸發改委唯一確認的大陸台灣石化產業園區。

2017年正式開工後，古雷石化於去年8月建成投產，同年11月實現首船乙烯單體銷往台灣，目前累計對台灣銷量超過8.5萬噸，在投產逾一年後，12月19日正式宣布投入商業運營。

根據項目一期工程建設，古雷石化主要包括實際加工能力為每年100萬噸的乙烯裂解等9套化工裝置，和配套的公用工程、碼頭及儲運設施等，可為下游客戶提供近20種產品。

台聚董事長吳亦圭19日出席儀式時致詞表示，古雷煉化一體化項目從簽署合作框架協定到順利投產，先後歷時近八年，截至今年11月底，古雷石化已累計加工石腦油246萬噸，乙烯氣體原料54萬噸，生產各類產品320萬噸，實現銷售收入人民幣196億元。他說，古雷石化將堅持安全高效、環保生產，持續邁向全產全銷，促進園區上下游企業原料及產品的互轉互通，以建立古雷園區石化全流程產業鏈。

也來自台灣的古雷石化副總裁吳義芳說，過去大陸的石化產業園區主要在華東、華北地區，古雷位處福建沿海，對台灣、東南亞市場有物流優勢，現在每年合約4.5萬噸乙烯回台，亦可補足台聚集團進口需求。未來，古雷石化還將進一步往EVA方向發展，持續推廣高性能、高質量的產品。

古雷石化商業運營後，是否回補台聚？吳義芳說，會有一定正面影響，但程度還待觀察。選擇在大陸設廠主要是以市場導向為考慮，但疫情這三年可以說是「最壞的時候」，隨大陸疫情防控措施開放，經濟成長動能回升，石化產業也將走出一個循環的周期谷底，預計在明年下半年重新迎來市場的春天，屆時對台聚來說，「我們是審慎樂觀」。