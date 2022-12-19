快訊

搶藥潮未退燒…普拿疼遭掃貨大缺 王必勝籲：勿大量轉寄國外

小米驚傳啟動年底大裁員 規模可能達15％「預估超過5千人」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。(新華社)
小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。(新華社)

大陸手機市場寒風吹起，品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。以目前小米全職員工約3.5萬人推算，這波裁員人數預估將超過5千人，並涉及手機部、互聯網部、中國部等多部門。

據界面新聞引述一名小米員工表示，本輪裁員整體力度暫未明確，各部門之間裁員力度不盡相同，其中，中國區個別部門裁員比例高達 75％，互聯網部也有團隊裁員 40％。

小米財報顯示，截至9月30日，小米集團共有35,314名全職員工，其中32,609名位於中國大陸。此前已有消息稱小米計畫大規模裁員，以此減少人力成本，並預估本輪裁員人數將達到6千人，而按照這一數字估算，裁員幅度則接近20％。

據報導，小米給出的補償方案為「N+2」，許多被裁員工對於補償方案相對滿意，未休完的年假則是按照雙倍工資折算。部分員工認為，按照今年的形勢，補償方案相較年終獎還勝一籌。針對上述消息，小米方面暫未置評。

今年以來，小米前3季度經調整後利潤分別為人民幣28.6億元、20.8億元、21.2億元，與2021年單季人民幣50、60億元水準相去甚遠。背後除了單季營收接連下滑之外，造車的投入也在逐步攀升，合計已達人民幣18.65億元。

小米主營手機業務疲軟，據第3季財報，小米手機業務實現營收人民幣425.1億元，年減11.1％。出貨量為4,020萬台，年減8.4％。根據Counterpoint的統計數據，2022年第3季度，小米在中國大陸智慧手機市場占有率從2021年同期的14％跌至13％，排在第五位。同時，小米還要排解去年遺留下來的庫存問題。

小米的壞消息還不止於此。據陸媒報導，小米汽車的開發專案進度不如預期，最終可能導致產品競爭力下降。

實際上，小米在去年3月宣布要造車之後，小米就加快速度，今年8月11日，小米董事長雷軍首度公布小米自動駕駛的研發進展時曾表示，小米自動駕駛要採用全棧自研演算法，全力研發自動駕駛技術，已組建500人規模的團隊，2024年進入行業第一陣營

據瞭解，小米的研發團隊還在不斷擴大中。在今年第3季度財報電話會議上，小米總裁王翔表示，小米汽車的研發團隊目前為1,800人左右。

界面新聞分析，對於造車業務，不僅要有強大的研發團隊，更直接的是能否持續大資金投入，畢竟造車是相當燒錢的業務。在基本面重回增長之前，「降本增效」是小米當下最需攻下的課題之一。「降本增效是我們從今年年初以來一直在做的事。」小米集團總裁王翔在第三季度財報會議上也曾提到，「我們現在正在做進一步的規劃，怎麼樣提高我們的人效，降低我們的成本。」

人民幣 競爭力 品牌 小米

延伸閱讀

消息指稱小米13系列也將推天璣版 可能採用天璣9200處理器

最便宜的Snapdragon 8 Gen 2晶片手機來了？Moto Edge X40價格曝光

小米雷軍：小米13是高端化三年的答卷之作

小米13有「徠味」！1吋感光元件設計採用全新外觀 Ultra機種要再晚點

相關新聞

小米驚傳啟動年底大裁員 規模可能達15％「預估超過5千人」

大陸手機市場寒風吹起，品牌大廠小米傳出啟動年底裁員潮，此次裁員規模較大，據小米員工稱或達15％。以目前小米全職員工約3....

世界盃讓浙江義烏訂單大增百分百以上 經濟率先復甦

阿根廷在卡達世足賽奪冠，中國男足雖然未到場，但中國製造卻在世界盃賽場搶盡風頭。尤其是以小商品為銷售重點的浙江義烏，靠著世...

經濟壓力仍大 中國央行暗示2023年持續降準

年關將至，加上疫情升溫，中國明年的經濟情勢會如何演變成了外界關注焦點。中國人民銀行（中國央行）副行長劉國強近日透露，明年...

習近平：我是一貫支持民營企業的，民企是我們自己人

中共中央經濟工作會議日前召開，人民日報披露中共總書記習近平在會上講話細節，針對「整治資本家」等傳聞，習近平說，「我是一貫...

京津冀進出口 增速高於全大陸

據石家莊海關17日消息，今年1月至11月，京津冀地區進出口4兆5780億元（人民幣，下同），比去年同期增長13.6%，高...

滬牌參拍人數 2年最低

12月滬牌拍賣結果於17日公布，本月合計拍賣總數1萬8800輛，參加拍賣人數14萬2728人，比上月減少了1萬5965人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。