吉林企業組團 首站赴韓

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

吉林省企業經貿團17日赴韓國進行經貿合作交流，由此開啟了吉林省拓市場團組走出去行動。據瞭解，這是新冠疫情爆發以來吉林省首次組織企業赴國外洽談合作。

中新社報導，吉林省商務廳介紹，每年第四季度既是各外貿企業實現年底衝刺搶抓訂單的重要節點，也是謀畫明年經營布局的關鍵時期。為了確保出海引資實效，打好後續的發展基礎，吉林省深入摸底企業需求、項目情況，全面對接韓國企業、商協會，互通信息、共享機遇。

此次赴韓國開展經貿交流，吉林省圍繞融入國際產業鏈、供應鏈，重點聚焦食品、化工、環保材料、倉儲物流、文旅領域。

在韓期間，吉林省企業經貿團將拜訪韓國相關商協會，推動進一步擴大中韓貿易規模。吉林省外貿企業還將與韓方企業，圍繞充分利用長春興隆綜合保稅區的相關政策，在進口韓國日用品、食品、化妝品，出口土特優產品、生活用品、紡織品、木製品、礦泉水等產品，以及共同建設跨境電商海外倉等方面進行務實對接。

中韓（長春）國際合作示範區作為吉林省對韓合作的重要平台，擬推動10個重點合作項目，合作主體包括LG化學、SK、希傑、三星物產等韓國知名企業。

據介紹，下周吉林省還將組織經貿企業代表團赴俄羅斯、日本開展對接交流，並密集展開面向德國、法國、奧地利、美國、北歐及港澳地區的走出去活動，推動更高層次、更大規模、更廣範圍的經貿合作交流。

電商 俄羅斯

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