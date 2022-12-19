滬牌參拍人數 2年最低

12月滬牌拍賣結果於17日公布，本月合計拍賣總數1萬8800輛，參加拍賣人數14萬2728人，比上月減少了1萬5965人，為近兩年最少的一次拍賣；中標率13.2%，為近兩年最高。最低成交價為9萬1400元（人民幣，下同），平均成交價為9萬1442元。

中新社報導，上海國拍公司數據顯示，2021年滬牌參拍人數每月都高於20萬人，最低一次為2021年6月的20萬119人，中標率最高為1月的5.7%。2022年滬牌參拍人數總體呈下降趨勢，由1月的20萬1873人降至12月的14萬2728人，降幅明顯。

「燃油車的消費力轉移了。」汽車分析師、黃河科技學院教授張翔說。根據《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》，自2023年1月1日起，消費者購買插電式混合動力（含增程式）汽車，不再發放專用牌照額度（即綠牌）。屆時，購買該類車型的消費者若想獲得上海市區牌照，需要加入拍牌大軍，並多支出約10萬元的牌照費用。

「上海最近插混汽車的銷量重新超過純電汽車，很大程度上是因為還有政策的窗口。」張翔說。

此外，中國新能源乘用車近年來整體走勢強勁，燃油車市場壓力較大。大陸全國乘用車市場信息聯席會數據顯示，今年1-11月大陸常規燃油車市場零售1334萬輛，同比下降14%。

反觀新能源汽車，今年1-11月大陸新能源乘用車大陸國內零售503萬輛，同比增長100.1%。

上海市經濟信息中心數據顯示，今年10月，上海市新能源小客車上牌量為3.01萬輛，同比增加102.31%；今年1-10月，上海市新能源小客車上牌量為21.84萬輛，同比增加16.39%。