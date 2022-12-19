京津冀進出口 增速高於全大陸

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

據石家莊海關17日消息，今年1月至11月，京津冀地區進出口4兆5780億元（人民幣，下同），比去年同期增長13.6%，高於大陸全國外貿增速5個百分點。

中新社報導，今年1月至11月，京津冀地區對一帶一路沿線國家和地區進出口增長顯著，進出口1兆8137.7億元，同比增長24.7%。

此外，對於沙烏地阿拉伯進出口2104.2億元，同比增長38.9%；而對加拿大進出口1238.6億元，同比增長1.8倍。

從貿易方式來看，一般貿易、保稅物流進出口增速較快。京津冀地區以一般貿易方式進出口3兆7765.4億元，同比增長15.7%，占進出口總值的82.5%；以保稅物流方式進出口4096.8億元，同比增長14%。

從企業性質看，大陸國有企業為外貿主力，民營企業穩步增長。大陸國有企業進出口2兆6237億元，同比增長27.4%；民營企業進出口9447.9億元，同比增長10.3%。出口方面，機電產品出口發揮支柱作用。前11月機電產品出口5771.1億元，占出口總值48.9%，同比增長5%。

人民幣 一帶一路

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