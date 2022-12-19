陸強化戰略性新興產業 促轉型升級

中國國際經濟交流中心17日舉辦2022-2023中國經濟年會。中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在參加年會時指出，戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向，是推動產業轉型升級的關鍵力量。明年要繼續把培育戰略性新興產業作為重點任務。

中新社報導，近日召開的中共中央經濟工作會議對明年加快建設現代化產業體系作出部署，提出要加快新能源、人工智能、生物製造、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發和應用推廣。 王一鳴指出，近兩年來，中國大陸新能源等前沿領域增勢強勁，成為帶動產業轉型升級和對沖經濟下行壓力的重要力量。「明年要繼續把培育戰略性新興產業作為重點任務，加快新能源、人工智能、生物技術、綠色低碳、量子計算等前沿技術研發與產業化應用，培育壯大一批戰略性新興產業，搶占國際產業競爭的制高點，釋放戰略性新興產業的巨大發展潛力和強大帶動能力，使之成為經濟持續穩定恢復的新引擎。」

他強調，當前，全球產業鏈、供應鏈調整和重塑，特別是烏克蘭危機推升能源價格，引發歐洲一些高耗能產業外移，「我們也要抓住全球產業結構和布局調整過程中的新機遇，開闢發展新賽道，增大戰略性新興產業對經濟發展的帶動力」。

他進一步指出，一方面，要圍繞製造業重點產業鏈找準關鍵核心技術和零部件薄弱環節，發揮大陸的制度優勢和自立優勢，集中優質資源合力攻關，在高端晶片、重大裝備等領域，攻克一批受制於人的關鍵核心技術，保證產業鏈自主可控和安全可靠，確保國民經濟循環暢通。

同時，要繼續實施產業基礎再造工程，加快基礎關鍵技術和重要產品工程化攻關，為自主創新產品的應用創造良好的市場環境，在政策上給予更多支持。