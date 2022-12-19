東方電機智能鏟磨機器人 工作效率高

近日，在位於四川省德陽市的東方電機有限公司鏟磨廠房內，智能鏟磨機器人正在行雲流水地對五岳抽水蓄能機組固定導葉瓣體，進行隨形打磨。

這是中國大陸首次採用機器人打磨水輪發電機組核心部件，實現了行業的重大飛躍。

此前，水輪發電機組相關部件打磨，由純手工作業完成，作業環境惡劣，職業危害性高，人力成本高。智能鏟磨機器人的應用，不僅將人從高強度高風險的工種中解放出來，還能有效降低生產成本，提高生產效率和產品質量。

據該企業工藝部鏟磨機器人項目負責人楊王波介紹，鏟磨機器人防護安全級別高，可實現多工況長時間穩定運行，工作效率較人工作業可提升5至7倍。

後期，鏟磨機器人還將進一步擴展應用範圍，助力企業打造更多優質清潔能源裝備。