東方電機智能鏟磨機器人 工作效率高

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
楊王波介紹，鏟磨機器人防護安全級別高，工作效率較人工作業可提升5至7倍。圖／本報四川德陽傳真
楊王波介紹，鏟磨機器人防護安全級別高，工作效率較人工作業可提升5至7倍。圖／本報四川德陽傳真

近日，在位於四川省德陽市的東方電機有限公司鏟磨廠房內，智能鏟磨機器人正在行雲流水地對五岳抽水蓄能機組固定導葉瓣體，進行隨形打磨。

這是中國大陸首次採用機器人打磨水輪發電機組核心部件，實現了行業的重大飛躍。

此前，水輪發電機組相關部件打磨，由純手工作業完成，作業環境惡劣，職業危害性高，人力成本高。智能鏟磨機器人的應用，不僅將人從高強度高風險的工種中解放出來，還能有效降低生產成本，提高生產效率和產品質量。

據該企業工藝部鏟磨機器人項目負責人楊王波介紹，鏟磨機器人防護安全級別高，可實現多工況長時間穩定運行，工作效率較人工作業可提升5至7倍。

後期，鏟磨機器人還將進一步擴展應用範圍，助力企業打造更多優質清潔能源裝備。

延伸閱讀

寒流來襲嘉義又冷又雨 養殖業搭防風棚、抽水防寒大作戰

工信數據提供境外 須安全評估

顏值高的人不容易得新冠肺炎？ 陸醫師稱：有其道理

優化通報系統 花蓮近千座公廁新版級別貼紙換裝完成

相關新聞

中美關鍵礦產博弈 專家示警防斷鏈

中國大陸與西方大國競爭，涉及領域愈來愈廣，對於關鍵礦產的博弈，也日漸激烈。中國地質科學院全球礦產資源戰略研究中心副主任李...

人行明年續寬鬆貨幣

全球央行升息潮還在持續，不過中國人民銀行（大陸央行）已預告明年貨幣政策將繼續逆勢寬鬆。人民銀行副行長劉國強表示，明年大陸...

中財辦：明年經濟可望總體回升

在內外諸多不利因素夾擊下，各界多看淡明年大陸經濟表現。不過，中共中央財經委員會辦公室（簡稱「中財辦」）分管日常工作的副主...

陸強化戰略性新興產業 促轉型升級

中國國際經濟交流中心17日舉辦2022-2023中國經濟年會。中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴在參加年會時指出，戰略性...

京津冀進出口 增速高於全大陸

據石家莊海關17日消息，今年1月至11月，京津冀地區進出口4兆5780億元（人民幣，下同），比去年同期增長13.6%，高...

滬牌參拍人數 2年最低

12月滬牌拍賣結果於17日公布，本月合計拍賣總數1萬8800輛，參加拍賣人數14萬2728人，比上月減少了1萬5965人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。