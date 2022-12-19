廣西東協 深化農機合作

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區農業農村廳黨組書記李宏慶17日表示，廣西將進一步深化與東協各國的農機經貿往來和技術合作，探索聯合建立生產基地，推動先進農機產品、技術「走出去」和「引進來」。

中新社報導，當天，2022中國—東協農業機械暨甘蔗機械化博覽會在廣西南寧市開幕。

李宏慶在開幕式上致辭時介紹，隨著與東協農機經貿往來、技術合作上的不斷深入，廣西升級打造糧食、蔗糖、水果、蔬菜、漁業、優質家畜等一大批優勢特色產業，一批成功農業生產先進經驗複製推廣到東協。

緬甸的地理條件和農作物品種與廣西、雲南相似度較高，對農業機械需求相近。希望更多廣西農業機械生產企業到緬甸投資，開展農機產業鏈合作，造福更多民眾。」緬甸駐南寧總領事館總領事覺梭登指出，緬甸自然資源豐富，耕地面積遼闊，廣西農機生產企業技術成熟，服務周到，雙方合作將極大促進緬甸農業現代化進程。

中國農業機械化協會副秘書長夏明認為，此次博覽會在廣西舉辦，對進一步深化中國與東協國家農機化合作發展，加強科技創新、加快新產品研發、推動丘陵山區農業機械化，特別是甘蔗生產全程機械化進程具有深遠影響。

夏明指出，希望與會客商在線上和線下深入交流，達成更多合作項目。

當天，廣西農機服務集團有限公司正式揭牌成立，該企業將打造集農業機械化裝備研發、製造、銷售、作業服務等於一體的綜合管理運營服務平台，促進廣西農業機械產業集約化、規模化發展，幫助更多農機企業開拓東協市場。

東協 緬甸

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