中谷福州輪 破營口港噸位紀錄

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸最大內貿集裝箱船「中谷福州」輪17日首航遼寧港口集團營口港，該輪是首條在營口港正式運營的10萬噸級集裝箱船舶，刷新了營口港內貿最大單船噸位紀錄。

中新社報導，「中谷福州」輪是中谷海運建造的「4600TEU（集裝箱計數）大陸最大內貿集裝箱船」之一，滿載吃水量達10.3萬噸，總長約228公尺，型寬40公尺，最大載重量約8.7萬噸，最大載箱量達到4636個標準集裝箱。

相比同尺度集裝箱船舶，「中谷福州」輪採用海水和風機變頻節能技術，發電機滿足重油C1排放證書。同時，具備生態保護附加標誌（G-ECO），環境保護附加標誌（G-EP），具有載重量和重貨箱裝載量更大、適貨能力更強、單箱油耗低等優勢。

中谷海運近年來不斷壯大船隊規模，加大對遼寧港口集團集裝箱內外貿業務的運力投入。隨著「中谷福州」輪的投入運營，營口港也將會迎來該系列內貿大型集裝箱船的陸續抵港，將為遼寧港口集團集裝箱吞吐量有效攀升提供強大運能支撐。

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