擴大內需 寧吉喆：多管道增人民收入

近日召開的中共中央經濟工作會議強調，著力擴大大陸國內需求，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。

大陸全國政協經濟委員會副主任寧吉喆17日在參加中國國際經濟交流中心舉辦的2022-2023年中國經濟年會時指出，中國大陸將多管道增加居民收入，不斷增強居民消費能力。

中新社報導，寧吉喆強調，著力擴大大陸國內需求，必須增加居民收入，改善消費環境。

目前大陸居民人均可支配收入中，工資性收入佔55.9%，大多數人都是打工者。增加收入必須穩定和擴大就業，特別是體制外眾多勞動者的就業，公共工程和企業絕不能再拖欠農民工和勞動者的工資。

他指出，居民人均可支配收入中居民淨收入佔16.8%，要鼓勵和支持農民和城市居民自主經營、自我發展，為其創造公平競爭、正常有序的營商環境。

大陸近三年疫情，對中小微企業、個體工商戶和靈活就業者、自主經營者衝擊較大。

寧吉喆強調，要以進一步落實助企惠民政策，優化調整防疫政策為契機，切實增加這兩部分人的收入。要在現有政策框架下繼續擴大覆蓋面，把符合條件的困難民眾和低收入群體納入保障範圍，保障這部分人收入穩定增長。

寧吉喆還談到，要探索通過土地、資本等要素使用權、收益權機制創新，進一步增加中低收入群體的要素收入。同時，要改善消費條件，創新消費場景，大陸最終消費支出中，居民消費支出佔71%，改善消費環境主要是改善居民的消費條件。