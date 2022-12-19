中財辦：明年經濟可望總體回升

在內外諸多不利因素夾擊下，各界多看淡明年大陸經濟表現。不過，中共中央財經委員會辦公室（簡稱「中財辦」）分管日常工作的副主任韓文秀強調，中國大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，資源要素條件可支撐。綜合研判，明年世界經濟增速可能會明顯下滑，而大陸經濟可能總體回升，從而形成一個獨立的向上運行軌跡。

據央視新聞報導，韓文秀17日下午在「2022—2023中國經濟年會」上表示，今年以來，大陸中央先後推出實施了一系列擴大有效需求、促進結構優化的政策措施，包括：減稅降費，退稅緩稅，創設政策性、開發性金融工具用於支持擴大有效投資，通過專項再貸款支持重點領域設備更新改造等等。

韓文秀說，這些政策措施下一步該延續的延續，該優化的優化，政策效應將在明年持續顯現。明年還要根據實際需要陸續推出一些新政策、新措施。「那麼存量政策、增量政策同向發力，將積極促進經濟恢復發展」。

韓文秀指出，雖然今年大陸經濟增長與年初的預期目標存在差距，但其他多項指標都較好完成。一些面向未來的結構性指標有突出的表現，預計今年大陸經濟總量將超過人民幣120兆元。

此外，韓文秀還強調，今年大陸「脫貧攻堅」成果持續鞏固。脫貧縣人均可支配收入實際增長高於全國平均水準，沒有發生系統性返貧、規模性返貧。

韓文秀稱，在全球通膨創40多年新高的情況下，中國大陸物價水準依然保持平穩，消費者物價指數（CPI）上漲2%左右，糧食安全、能源安全、人民生活都得到有效保障。

大陸央行副行長劉國強在同一場合則表示，2023年中國大陸的貨幣政策，「總量要夠，結構要準」。總量要夠，既包括更好滿足實體經濟的需要，也包括保持金融市場流動性合理充裕，使資金價格維持合理彈性，不大起大落。

結構要準，就是要持續加大對普惠小微、科技創新、綠色發展、基礎設施等重點領域和薄弱環節的支持力度，要繼續落實好一系列結構性貨幣政策。

劉國強說，從當前情況看，需要進一步支持的一些領域比較明顯。比如房地產，在當前既是重點領域，也是薄弱環節，理應加大金融支持。

他形容，房地產對居民生活和財產、宏觀經濟循環和產業鏈穩定、政府財政及金融市場的影響，都不是別的產業可以比肩的，房地產就是支柱產業；支柱不能大幅度擺動，非保持總體穩定不可。前期的宏觀調控已經克服了大漲的風險，現在的大跌已成為主要矛盾，急需止跌。