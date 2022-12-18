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大陸核酸採樣屋變身診療站 10分鐘完成看診配藥

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
江蘇蘇州將部分核酸採樣屋改造為「發燒診療站」。（微博照片）
江蘇蘇州將部分核酸採樣屋改造為「發燒診療站」。（微博照片）

大陸取消全員核酸後，大量核酸採樣屋閒置。江蘇蘇州將部分核酸採樣屋改造為「發燒診療站」，為轄區居民看診和配藥，整個過程在十分鐘左右，獲得大陸網友紛紛點讚，並建議向全大陸推廣。

央視網報導，從十二月十日開始，江蘇蘇州姑蘇區進一步優化發燒診療流程，在三十一家社區衛生服務機構，核酸採樣亭因時而變，成為一間間室外發燒診療站。目前，蘇州市範圍內設有一〇三五個「發燒診療站」。

「這是您的單子，請收好，隔壁就能配藥。」「銀黃顆粒開水沖服，早晚一次……」居民們在發燒診療站窗口前自覺排隊看診，隨後在緊鄰的「藥房亭」外取藥，即看即走，全程不進入室內，很像核酸採樣的排隊模式。從接受醫生診療再到開具處方、完成配藥，整個過程在十分鐘左右即可完成。

當地衛生服務中心負責人表示，核酸採樣亭改造以後，老百姓在家門口就能夠進行簡單的發燒或呼吸道症狀的診療，還可以使用醫保結算。

部分閒置的核酸亭得到再利用，同時避免了市民前往醫院聚集，不少大陸網友稱讚道：「核酸點當時那麼大，現在換成發燒診療站又多又好找，很方便」「很值得推廣，大部分去發燒門診只是因為買不到退燒藥」。

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