新疆烏魯木齊七招發力促消費

新疆烏魯木齊市日前推出《促進消費工作方案》，自今年12月至明年3月，全市將重點組織開展汽車消費、商貿企業促銷、會展活動、線上新消費、跨境電商新模式、夜間經濟、地攤及後備箱經濟等七方面為主的各類型促銷活動，促進消費市場穩定增長。

據香港文匯網，烏魯木齊市將消費者購車領取補貼券活動推遲至2023年2月28日，對應消費券使用時間延長至2023年6月30日，以此拉動家電、餐飲、商超、成品油零售額穩定增長。同時，繼續開展汽車展銷進地州、進小區、進商場、進房企、進公園、進農村、進景區活動，引導汽車銷售企業主動開拓市場，增加汽車銷售量。

全市商貿企業也將圍繞元旦、春節、周年店慶等活動主題，開展形式多樣的促銷活動。會展方面，烏魯木齊市圍繞家具、家電、汽車、房產、服裝、醫療、數位電子和化工產品八大產業展會實現會展品牌開拓、產業鏈上下游的整體帶動，全年展會不少於60場。同時，圍繞「新消費」「新服務」「新就業」等，烏魯木齊市將積極整合電商資源，持續激發和釋放數位經濟紅利。

年末，烏魯木齊將依託「西大門」優勢舉辦「樂享生活、暢購全球」為主題，線上線下綜合聯動的促消費活動，以買全球的新消費體驗，進一步激發市民消費潛力，拉動經濟增長。

夜間經濟是城市經濟的重要組成部分。烏魯木齊市將依託9個夜間經濟集聚區、12個夜間經濟示範區、7個特色夜市街區、10條深夜食堂一條街，重點培育「夜購」「夜娛」「夜養」「夜味」等夜間經濟新亮點。全市還計劃引進國內外品牌首店、旗艦店、體驗店、連鎖店50家以上，進一步豐富夜間經濟集聚區業態，支持全市大型商業綜合體舉辦夜間時尚走秀、展覽、新品首發、電競、街頭演藝等活動。