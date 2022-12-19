上汽衝新能源車銷量

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸新能源汽車市場大爆發，各大車企紛紛衝刺海內外市場。其中，上汽集團憑藉製造規模優勢，近期訂下2025年上汽新能源車在整體銷量中的占比將達到40％、三年內實現翻倍的目標。

今年11月份，上汽集團新能源車創下單月銷售13萬輛的歷史新高；1至11月份，上汽新能源車銷量達93萬輛，年增45.8％，在該集團整體銷量中的占比接近20％，全年將突破百萬輛大關。

上汽集團旗下主要整車企業眾多，包括上汽乘用車分公司、上汽大通、智己汽車、飛凡汽車、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽紅岩、上海申沃等。

其中，上汽乘用車今年前11月銷售新能源車21.1萬輛，年增43.3％；上汽大通銷售新能源車3萬輛，年增68.6％；上汽大眾銷售新能源車9萬輛，年增84％；上汽通用銷售新能源車4.4萬輛，年增110.4％；上汽通用五菱銷售新能源車53.5萬輛，年增34.8％。

上海

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