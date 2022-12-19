OPPO進擊 強打雙品牌

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸手機品牌大廠OPPO首席產品官、一加（OnePlus）品牌創始人劉作虎宣布，OPPO正式進入雙品牌時代，一加定位為OPPO旗下主打性能的先鋒品牌，OPPO未來三年將單獨為一加投入人民幣100億元（約新台幣441億元），並在技術、通路、服務等方面提供支持。

澎湃新聞報導，劉作虎表示，由於原來一加團隊也是來自OPPO，因此一加回歸後整合順暢，這幾年一直在探索雙品牌的定位以及市場打法。OPPO這兩年也對產品線進行精簡和梳理，高端定位主打影像的Find系列、輕旗艦主打設計的Reno系列都找到了自己清晰的定位和用戶群，而一加回歸後則必須找到自己在OPPO的新定位。

劉作虎表示，OPPO已經有專門為一加性能創新而啟動的研發專案，OPPO中央研究院的資源也會向一加傾斜，相關研發成功的技術，未來將在一加的產品上陸續顯現出來，當然這些技術突破後，OPPO其他的產品也可以用。

市場因此預期，OPPO近期強攻的自研晶片、影像技術的新突破，都會首先在一加產品上出現。此外，一加中國區總裁李杰強調，為了打造更好的一加手機，即使要把硬體部分的利潤率歸零亦可。外界認為，對於追求性價比的消費者而言，似乎可以期待一下。

實際上，一加已入駐OPPO全大陸超5,000家線下門市，解決以往缺乏線下通路的難題。此外，隨著用戶換機時間增長，售後日漸重要，OPPO在大陸1,000家服務據點也向一加使用者開放，可以為一加用戶提供同等的售後服務。對於一加未來的發展目標，官方表示，希望線上人民幣2,000元以上手機市場一加能成為第一名。

據市場調研機構Canalys日前發布的數據顯示，今年第3季中國大陸智慧手機市場出貨7,000萬支，年減11％，VIVO和OPPO在上半年優化庫存水位後出現成長。其中，OPPO（包括 OnePlus）第3季出貨達1,210萬支，拿下17％的市占，穩居中國大陸市場前二。

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