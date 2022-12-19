擴大消費…經濟主旋律

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

前國際貨幣基金（IMF）副總裁朱民表示，2022年大陸居民消費和2020年幾乎差不多，但比去（2021）年少了人民幣2兆元（約新台幣8.8兆元）左右，基本上就是2個百分點的GDP，這也是今年大陸經濟增長沒能達到預期的一個很重要的原因。

實際上，受到內外需求疲弱與嚴格封控的影響，重擊生產與消費，加上下半年出口出現疲態，拖累大陸今年前三季GDP增速僅為3％，距離年初官方定下5.5％目標相距甚遠。其中，前三季消費對大陸GDP增長貢獻率僅占41.3％，較去年全年65.4％大幅衰退，足見疫情對大陸消費衝擊之大。

對此，朱民指出，一個消費就是人民幣2兆元缺口，當然透過投資雖有所補償，但這個缺口還是很大的。所以補上這個缺口是明年大陸經濟工作一個重要方針，「穩就要把居民消費的存量穩住，這是特別重要的一塊。」

朱民建議，接下來一是要擴大居民消費，把恢復、擴大消費擺在優先位置；二是支持住房，改善消費；三是支持新消費包括新能源汽車、綠色新消費、養老服務等等；四是中央政府、地方政府和企業合作，要向特定的居民群體發放收入補貼和消費券，多管道增加城鄉的居民收入；五是加快城市化發展，人口的真正城市化是擴大居民消費的重要方面。

中共中央經濟工作會議提出明年首要經濟工作在擴大內需，近期大陸各地也紛紛發放消費券。對此，北大國發院院長姚洋則稱，現在消費券的規模太小了，一個省發人民幣3億元，那個省的經濟規模人民幣5兆以上，人民幣3億元根本沒什麼意義，要想有什麼作用，至少得發到1％的級別，也就是說一個省如果是人民幣5兆的規模，要發到人民幣500億元，這樣大家才會有所感覺。「全中國也是一樣的，如果我們發消費券發到人民幣1兆以上，就是1％的級別，這樣對整個經濟才會真正的起到效果。」

人民幣 消費券

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