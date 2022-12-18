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補助退場 車企掀促銷戰

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸官方對新能源車的補貼即將於今年底退場，各品牌車企年末花式促銷。自10月下旬以來，包括特斯拉、AITO問界、零跑等多個品牌下調售價或推出購車補貼，近期吉利、小鵬等更多品牌新能源車型加入「保價搶銷量」。

大陸新能源汽車購置補貼已延續13年。據工信部等四部門2021年12月發布通知，新能源汽車財政補貼政策將於2022年12月31日終止，在此之後上牌的車輛不再給予補貼。

據《中國經營報》報導，上海大寧國際商業廣場蔚來門市針對「雙12」提供相關的低息金融方案購車優惠；另一品牌極氪則表示，在年底前下定指定車型，如極氪未在年內完成交付，將按照2022年新能源國補標準向用戶提供差額補貼；富豪（Volvo）汽車同樣於近日表示，在今年最後一日24時前完成沃世界定金支付訂單，均可繼續享受對應2022年國家新能源補貼。

也有車企在年底前加快推出各類旗艦車型，豐富消費者的選項。上汽名爵便推出，只要用戶通過官方渠道下訂新款MG7，即可鎖定購置稅補貼超級盲訂特權。

數據顯示，11月哪吒汽車交付量年增50.5%；蔚來交付量年增30.3%；零跑汽車交付量年增43%。

中信證券研報指出，未來行業智慧電動大勢將持續加速演進，補貼年底落日帶來影響有限。預計2023年新能源車銷量為900萬輛。

江西新能源科技職業學院新能源汽車技術研究院院長張翔分析，補貼退出對二、三線車企成本控制能力會是不小的考驗，投資回報周期進一步延長，只有提升盈利能力才能占一席之地。

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