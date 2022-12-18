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新能源車普及率 上海跑第一

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸新能源汽車產銷持續保持高增長，市場滲透率快速攀升。（網路照片）
大陸新能源汽車產銷持續保持高增長，市場滲透率快速攀升。（網路照片）

大陸新能源車成為產業中的亮點，不過大陸各省之間存在差異。據第一財經統計大陸31省份新能源車滲透率排行榜顯示，上海新能源汽車11月滲透率高達53.53%，位列第一，而11月敬陪末座為西藏，滲透率僅6.67%。大陸華南及華東地區的新能源汽車滲透率，普遍比華北和華西地區更高。

中汽中心數據顯示，大陸11月31個省份汽車零售銷量為161.5萬輛，其中純電動汽車的滲透率為23.92%，PHEV（插電式混動汽車，含增程式）的滲透率為9.21%。按新能源汽車補貼標準，純電動和PHEV均被計入新能源汽車的範疇，兩者11月加總滲透率則為33.13%。

數據顯示，上海新能源汽車在今年上半年滲透率達42.44%。從下半年開始，滲透率持續攀升。今年9月上海新能源汽車滲透率達50%，等於每賣二輛車，就有一輛是新能源汽車。

而在地方政府推廣政策推波助瀾下，海南與廣西在新能源車滲透率的表現亮眼，分別位列總榜第二、三名。今年海南省便規定到2030年，全島禁止銷售燃油車，同時提供不少的補貼，比如舊換新可直接拿人民幣8,000元；而廣西對於停車、充電、電價、路權等多方面均有優惠政策，比如將新能源汽車停在規定的停車場可享有停車費減半的優惠。

而氣候與環境直接導致新能源車普及較慢。新能源汽車滲透率排名靠後的省份普遍冬季溫度較低，如吉林、遼寧、新疆、甘肅、內蒙古、黑龍江、青海、西藏。近日，汽車資訊平台「懂車帝」公布了2022年新能源汽車冬季測試結果。在零下15℃的條件下，新能源汽車平均續航達成率僅48.5%。

數據顯示，新能源車11月大陸國內零售滲透率為36.3%，較去年同期提升15%。新能源乘用車11月零售銷量達59.8萬輛，年增58.2%，月增7.8%。

上海 西藏 內蒙古

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