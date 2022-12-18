兩岸企業家峰會 周二登場

2022兩岸企業家峰會年會於20日在廈門舉辦。有別於2020、2021連兩年採取兩地視訊連線方式舉行，今年雖輪到台灣主辦，但由兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄率隊前往福建廈門，在廈門國際會議中心採取線上線下同步舉行。

各界關注台灣企業家會有那些登陸參會，工商協進會表示，做為兩岸企業家峰會會員，基於隔離考慮，這次將以視訊方式參與峰會。

全國商業總會理事長許舒博則肯定兩岸企業家峰會平台的貢獻，他表示，兩岸企業洽談有助了解各自重視事項，有助後續工商團體實際參訪。

劉兆玄是在2021年9月初接任兩岸企業家峰會台灣方面理事長，去年年會第一次以此身分視訊連線出席，今年則是在大陸逐步鬆綁疫情防控後，首度率隊登陸。他強調，兩岸企業家峰會為兩岸工商界人士交流對話、密切對接、拓展合作提供重要平台。

根據峰會台方新聞稿指出，劉兆玄表示，這次參訪的初心是協助台商開展大陸市場，促進兩岸產業共同發展。劉兆玄也向峰會陸方理事長郭金龍表示，除了兩岸經濟交流與合作外，台方並提出「產業鏈合作」的構想，提出採試項、試點方式進行，並在成功後複製推廣至其他產業與地點。

中評社報導，目前兩岸小三通未恢復開放、兩岸航班航點未增加、台灣也未開放大陸商務客和觀光客入台等，這些都對兩岸經貿往來造成困擾。打破僵局，經貿先行，兩岸工商界人士可發揮更大作用。