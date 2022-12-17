兩岸企業家峰會永久會址啟用 劉兆玄：彰顯對台商重視

兩岸企業家峰會17日在江蘇南京，舉辦永久會址啟用儀式。兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄說，江蘇一直是台商在大陸投資高科技產業最密集、與台灣貿易交流最活絡的省分，永久會址的正式啟用，彰顯大陸方面對兩岸企業家峰會和台商的高度重視和持續支持。

兩岸企業家峰會（大陸）永久會址於2019年時奠基，啟用後，將作為兩岸企業家峰會年會每兩年一度，輪到由陸方舉辦時的永久舉辦地。

出席啟用儀式的有兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄、陸方理事長郭金龍，以及江蘇省委副書記鄧修明、南京市委書記韓立明，與兩岸企業家峰會台方副理事長陳瑞隆等約150名兩岸嘉賓。

劉兆玄指出，江蘇一直是台商在大陸投資高科技產業最密集、與台灣貿易交流最活絡的省分，蘇台產業合作成為兩岸產業攜手合作、共謀發展的最佳典範。

他認為，峰會永久會址的正式啟用，彰顯大陸方面對兩岸企業家峰會和台商的高度重視和持續支持，期待永久會址未來能成為兩岸企業進行交流的一個重要新據點。

郭金龍說，永久會址的正式啟用，將為兩岸經貿交流合作注入新的信心，為峰會雙方交流交往提供更好的條件，也將為兩岸企業家在江蘇創新創業搭建新的平台。他表示，陸方將持續推動兩岸經貿交流合作走深走實，為推動兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟作出新的更大貢獻。

郭金龍還提到，自成立以來，兩岸企業家峰會始終堅持「一個中國原則」和「九二共識」。

鄧修明說，江蘇將全面貫徹《江蘇省對台經濟文化交流合作促進條例》，持續優化涉台營商環境和發展環境，堅持以通促融、以惠促融、以情促融。