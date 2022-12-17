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大陸這波感染會有多少死亡病例？學者估：可能100萬人

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中研院兼任研究員何美鄉估計，中國大陸這次的疫情，以台灣情況推估，死亡人數將可能會達100萬人。記者廖士鋒／攝影
中研院兼任研究員何美鄉估計，中國大陸這次的疫情，以台灣情況推估，死亡人數將可能會達100萬人。記者廖士鋒／攝影

大陸近期放寬防疫措施後，感染人數激增，相關重症及死亡人數的發展備受關注。對於最終可能會有多少死亡病例，中研院學者何美鄉估計，若以台灣的情況推算，大陸約會有100萬人死亡。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉17日出席政大國關中心「2023兩岸暨大陸經濟、金融情勢前瞻論壇」，針對Omicron大流行的疫情進行分析，做出上述預測。

何美鄉指出，Omicron變異株已經「獨霸天下」，目前並沒有可與其競爭的變異株，其傳播性無敵，但不會造成突發性危機。儘管在經濟面有人禍，她稱，中國大陸現在就是人禍，「但在生物方面的危害，它不會怎麼樣」。

從各國數據來看，她指出，中國大陸冬天出現呼吸道感染死亡的話，會因為流感重症死亡的人，跟因為新冠病毒感染重症死亡的人是重疊的，「因為都是體弱的人」。何美鄉分析，這很可能因為疫情，讓他沒機會被挑戰，多等了兩年。

而就死亡率來看，目前每百萬人死亡率，台灣是620人、南韓611人、日本421人、歐洲有43國超過1,000人、美國3,324人。

大陸這波疫情會有多少人死亡？她指出，中國大陸每年大約是1,000萬的死亡人數，其中肺病相關疾病為前五名，若以台灣染疫死亡率來推估，中國大陸的染疫死亡人數「可能就是多個100萬人」。她並示警稱，上海65歲以上老人占比24%，算是「超高」，「所以他們城裡面會有問題」。

前瞻未來幾年的防疫作為，何美鄉建議政府要注意「兒童疫苗」需求不可以忽視。尤其以美國調查來看，如何有相較於mRNA疫苗之外、讓父母接受度更高疫苗，是要考慮的問題。同時也要留意2023年以後，如何加強促進「健康老化」為目標的公共衛生政策。

大陸鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）
大陸鬆綁防疫措施後，各地染疫情況激增，死亡的推估也備受關注。圖為近日北京醫院發燒門診前一位長者躺在擔架上。（美聯社）

何美鄉 疫情

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