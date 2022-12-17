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大陸民眾哄搶進口退燒藥 代購與海外售價相差數倍

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸各地近日紛紛傳出「藥荒」，圖為北京一家藥局16日架上藥品已所剩無幾。歐新社
大陸各地近日紛紛傳出「藥荒」，圖為北京一家藥局16日架上藥品已所剩無幾。歐新社

上海《第一財經》報導，疫情爆發導致中國大陸近期退燒藥出現緊缺，不少民眾開始尋求海外購藥，一些平台上的海外網店退燒藥也已經售罄，專門從事海外代購的商家不少則提高售價，同一種藥的最高價差竟可達到數倍之譜。

林深和妻子居住在上海，幾個月前家裡迎來第二個孩子，由於目前在大陸兒童退燒藥不易買到，林深前兩天拜託澳洲親戚購買當地常用的少兒退燒藥Panadol。「澳大利亞的親戚是去藥房購買的，可能屬於限購的處方藥，一次只能購買兩瓶，一共幫我們購買了四瓶。」

報導稱，大陸民眾現在紛紛請海外的親友寄藥回國，除與大陸國內退燒藥短缺有關，也與大陸網購平台上的海外直郵價格與國外零售價格價差過大有關。

以京東一家海外藥品店銷售的Panadol為例，一盒24粒裝售價人民幣168元，生產廠家為GSK。客服稱，從香港發貨，預計20到40天可收到，運費人民幣30元另計。若不計運費，單粒價格約人民幣7元。

但在法國，同樣一家藥廠生產的Panadol，當地購買單粒價格只要人民幣1.25元，在荷蘭更只需0.74元。

目前定居美國的甘悅也說，最近也在幫在大陸的親友代購相關藥品，主要都是在當地Costco採購，但走國際物流需要兩到三周才能送抵中國大陸。

《第一財經》指出，不僅平台上的海外直郵店坐地起價，專門從事代購生意的商家，現在維他命、感冒藥、止痛藥也都在漲價。

對於不少大陸民眾現在瘋狂搶藥的行徑，報導引述感染科專家說法表示，新冠屬於「自限性疾病」，而且目前主要以無症狀為主，多數人在不服用藥物的基礎上，身體也可以自行恢復。

專家稱，「我們並不提倡市民盲目購買抗病毒藥物，因為部分藥物可能起到的作用有限，而且還帶有不少副作用。如果需要備藥的話，可以備一點相對對症治療的藥物，比如退燒藥，但仍無需囤積大量藥物。」

新冠肺炎

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